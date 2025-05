Addio a Oriana, anima della Misericordia di Stiava

Lutto nella comunità di Stiava. Si è spenta a soli 62 anni Oriana Ramacciotti (nella foto) in Polloni, storica dipendente e pilastro della Misericordia di Stiava. Se l’è portata via un male contro cui ha combattuto con coraggio. Era una vera e propria stakanovista: la Misericordia era come una seconda casa per lei; più che un lavoro, il suo impegno era una missione. Ragioniera, segretaria, responsabile del centro prelievi, organizzava i servizi con l’Asl e una volta terminate le sue ore di contratto rimaneva a dare una mano come volontaria. Lascia il marito Angelo, anche lui dipendente (è autista soccorritore) e due figli, Roberto e Cristian.

"È con immenso dispiacere che salutiamo la nostra Oriana – la ricorda il presidente della Misericordia di Stiava Alberto Franceschi – da moltissimi anni sempre presente al bancone della ricezione e al centro prelievi della nostra Misericordia. I questi anni di lavoro ha cercato, per quanto possibile, di accontentate le richieste di chi veniva da noi per avere assistenza. Alcune volte la burocrazia non permetteva, ma lei si prodigava per cercare di risolvere i problemi. Resterai sempre nella memoria di chi ha avuto occasione di conoscerti. Grazie Oriana per il contributo che hai dato per la crescita della nostra Misericordia. Che la terra ti sia lieve". Il funerale si terrà oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Stiava.