Addio a Mirella Federigi. Fece la storia del commercio

FORTE DEI MARMI

di Daniele Masseglia

Entrare nella sua bottega era come tuffarsi in un’atmosfera genuina e d’altri tempi fatta di sorrisi, chiacchiere e consigli sul mangiare. E a varcare quella soglia così piena di storia erano anche tante persone che non ce la facevano ad arrivare a fine mese, sicure di trovare un filone di pane senza dover dare nulla in cambio. Dietro il bancone del forno “Federigi“ di Vittoria Apuana, e del dirimpettaio negozio di alimentari, c’era lei, Miranda Federigi, che tutti chiamavano Mirella, professionale e generosa come pochi. Quella lunga avventura si era conclusa una ventina d’anni fa con la meritata pensione e negli ultimi tempi purtroppo la sua forte fibra era stata messa a dura prova da una malattia che l’ha strappata ai suoi cari all’età di 82 anni. Mirella si è spenta nella casa della sorella Marta (e del marito di quest’ultima Massimo) al Cinquale, dove si era trasferita dal 2020 a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Una triste notizia per l’intera comunità e per il tessuto commerciale di Vittoria Apuana, dove la famiglia Federigi è conosciuta da almeno un secolo. Il forno era stato infatti avviato dai genitori di Mirella, meglio noti come i “Nanni“, prima della guerra. Il locale si trovava prima in via Civitali e poi in via Don Lazzeri, più gli alimentari sull’angolo opposto. Dopo la scomparsa dei genitori, Mirella l’aveva preso in carico nei primi anni ’80 insieme ai fratelli Giovanni e Franco (detto Pippo). Gestione che è andata avanti per quasi un quarto di secolo, con il forno “Federigi“ che ha chiuso nel 2003, mentre gli alimentari, che Mirella ha mantenuto insieme alla nipote Francesca, hanno chiuso i battenti nel 2005. Amante del proprio lavoro e della propria famiglia, da quel giorno Mirella si era dedicata unicamente ai fratelli Giovanni e Pippo, entrambi scomparsi a causa di una malattia. "Le volevano bene tutti – ricordano i familiari – anche perché aveva un cuore grande e donava il pane a chi non poteva permetterselo. E poi la conoscevano ovunque visto che distribuiva il pane a tutti i negozi di Forte dei Marmi". Oltre alla sorella Marta e la nipote Francesca, lascia anche l’ultima sorella rimasta, Rosetta di 92 anni, gli altri nipoti Cristina, Alessandro, Riccardo e Federica, e i bisnipoti Ludovica ed Eleonora. La salma è stata sistemata alla Croce Verde di Forte dei Marmi: i funerali oggi alle 15 alla chiesa dei Frati di Vittoria Apuana.