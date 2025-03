Addio a Mariano Brancati. Bancario e tra i fondatori della "Madonnina"

All’età di 85 anni se n’è andato Mariano Brancati (nella foto con la sua famiglia), bancario molto conosciuto in città soprattutto nell’ambito del porto, dove è stato tra i fondatori dell’approdo della Madonnina.

"Era un uomo ferrato sul lavoro ma amicone di tutti – ricordano gli amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questo momento di dolore – e tra le passione c’erano il mare, la nautica con la sua barca dove amava trascorrere il suo tempo libero, e Viareggio, la città dove aveva scelto di abitare ormai da diversi anni". Brancati era infatti originario di Napoli ma da oltre 40 anni aveva scelto di vivere la nostra città, dove era venuto ad abitare "nella sua Darsena". Quartiere dove non esiste persona che non lo conoscesse. Brancati aveva fatto il direttore al Banco di Napoli (poi diventato Intesa San Paolo) ed era un tifosissimo del Napoli.

Brancati lascia la moglie, viareggina doc, Katia Antichi, anche lei molto conosciuta in città, che ha gestito assieme al padre il maneggio in via Comparini per decine di anni, i figli Creola e Giuseppe e l’amato nipote Riccardo. Il funerale, curato dalla Croce Verde di Viareggio, si svolgerà oggi alle 15 alla chiesa di San Paolino e la salma sarà poi sepolta nella zona monumentale del Cimitero comunale di Viareggio.

Dario Pecchia