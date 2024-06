Addio a Maccioni. Fondò la Mac Design

Un terribile e improvviso male se l’è portato via in appena 2 mesi. Viareggio piange Roberto Maccioni, 68 anni, imprenditore conosciutissimo e stimato in città e in tutta Italia. Dopo gli studi di architettura a Firenze e di Design al Politecnico di Milano, aveva deciso di avviare nel 1987 la propria azienda, la Mac Design divenuta un vero lustro per Viareggio. "Papà - racconta il figlio Marco, che assieme alla sorella Valentina porterà avanti un’avviata attività con 10 dipendenti -, aveva iniziato nel garage di casa ed era stato poi capace di stringere collaborazioni con Piaggio, Kawasaki, Lavazza, Bialetti, ad esempio, progettando per loro numerosi prodotti di successo come la Vespa PK125, il Ciao e la Mokona. Era un vulcano di idee e progetti, oltre che uno splendido padre e nonno". Maccioni - che era figlio di Marisa Rossi, storica proprietaria del bagno Zara, e di Mario, figura nota e a capo dell’associazione Balneari sul finire degli anni 90 - era stato anche un volto politico, tanto da appoggiare la candidatura a sindaco di Giorgio Del Ghingaro, nel suo primo mandato, divenendone consigliere comunale. Oltre ai figli lascia la moglie Rossana, la sorella Sandra e 4 nipotini. La camera ardente è allestita nell’abitazione in via Vittor Pisani 37. Domani il funerale alle 15,30 a Don Bosco.

Sergio Iacopetti