Addio a Giuseppe Galeotti. Era l’anima dello Spi-Cgil

È anche merito suo se i pietrasantini possono disporre di un distretto sanitario all’ex ospedale Lucchesi. La battaglia che Giuseppe Galeotti (nella foto) ha portato avanti a lungo per allestire un "primo soccorso" alla struttura di via Martiri di Sant’Anna è probabilmente il lascito più grande per il quale verrà ricordato lo storico sindacalista, scomparso all’età di 77 anni a causa di alcune patologie che si portava dietro da tempo.

Residente a Fiumetto, il suo nome è legato infatti al sindacato dei pensionati Spi-Cgil, di cui Galeotti era stato segretario nei primi anni 2000, per una decina d’anni, quando gli uffici si trovavano ancora in via del Marzocco prima di essere trasferiti in via Garibaldi. Al sindacato lo ricordano con parole di affetto e stima. Precisissimo in tutto, sfiorando la pignoleria, Galeotti era stato un esempio per gli iscritti e per coloro che si recavano allo sportello per avere informazioni. Merito della passione che ci metteva in ogni cosa. E in tanti gli hanno reso omaggio ai funerali celebrati ieri mattina nella chiesa del Sacro Cuore di Fiumetto e curati dalla Croce Verde di Pietrasanta. Portando così un po’ di conforti ai suoi cari, a partire dalla moglie Germana Cipriani, le figlie Gioia e Federica, il genero Arturo e i nipoti Anna, Chiara e Francesco.

d.m.