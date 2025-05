Addio a Franco Buselli. Storico e architetto

Docente universitario, architetto, storico. Sono queste le tre anime del professor Franco Buselli deceduto sabato a 86 anni. Figura di spicco della cultura pietrasantina, da qualche anno Buselli abitava con la moglie a Massa. Ma forti e ben radicate restano le sue radici con il territorio versiliese. E in particolare con quello di Pietrasanta.

Come insegnante, Buselli è stato docente di architettura all’Università di Firenze. Contemporaneamente ha svolto l’attività di libero professionista nella quale viene ricordato anche per aver partecipato ad opere complesse e importanti fra cui il restauro del chiostro di Sant’Agostino. Animatore del museo archeologico, è stato uno storico appassionato e in questa veste ha partecipato ad alcuni scavi archeologici. Autore di numerosi scritti e libri, ha ricostruito la storia di alcuni edifici e castelli simbolo di tutta l’area apuoversiliese. Il suo ultimo lavoro, scritto a quattro mani con Sergio Paolicchi, riguarda forti e fortificazioni del litorale versiliese.

Oltre alla moglie, lascia i suoi nipoti, fra i quali Alessandro Amorese, deputato di Fratelli d’Italia. I funerali oggi alle 15,30 nella chiesa dell’ospedale Noa di Massa.