Addio a Damiano Gabrielli. Storico farmacista della Centrale

Se n’è andato uno dei dipendenti storici della farmacie comunali, ossia il commesso Damiano Gabrielli, che ha svolto questo lavoro per ben 38 anni e mezzo alla farmacia Centrale di via Mazzini. All’età di 95 anni Damiano ha lasciato ex colleghi, parenti ed amici e la famiglia. “Era una persona affabile, sempre disponibile, attaccato al lavoro, che era la sua grande passione perché si dilettava spesso in preparazione di pomate, unguenti, creme. Ed era una persona molto attaccata alla sua grande famiglia” raccontano gli amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questi giorni di dolore. Tra le sue passioni c’era la caccia e il suo oliveto a Pieve a Elici, dove trascorreva il suo tempo libero nella natura e curando piante e raccogliendone i frutti. Lascia la moglie Antonietta, i figli Roberto e Daniela e gli amati nipoti. Per chi vuol dargli l’ultimo saluto, la salma si trova nelle sale del commiato della Croce Verde di via Garibaldi che organizza il funerale, che si svolgerà nei prossimi giorni alla chiesa della Migliarina.

D.P.