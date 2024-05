Piante, fiori, auto d’epoca e arte nel weekend

Floricoltura con “Marina in Fiore“, la festa di primavera a Tonfano fino a domani. Piante, fiori, arredi, piccolo artigianato: la fiera apre alle 9 fino alle 22 con accesso libero. Domani e lunedì dalle 14 alle 23 il parco della Versiliana ospita la seconda edizione di “Tuscany Spirit Festival“ con i maestri toscani della liquoristica e della distillazione, musica e momenti di cultura del bere consapevole. Nelle sedi espositive, in centro storico e a Marina proseguono le mostre “Submarine Encouters“ di Davide Cancogni alle Grasce, “You are not alone-Angels listening “ di Rachel Lee Hovnian in piazza Duomo, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di S.Agostino e l’installazione a Tonfano “Building Bridges“(foto) di Lorenzo Quinn.