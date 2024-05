Gioca La Piazza. Per la famiglia con Saeed Fekri

Un giorno di festa dedicato a tutta la famiglia e per la gioia e il divertimento dei più piccoli. Domani in piazza Garibaldi appuntamento speciale con “GIOCA LA PIAZZA“, animazione per bambini e famiglie. L’atmosfera di festa parte dalle 16.30 quando piazza Garibaldi diventa palcoscenico del divertimento: saranno allestiti trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari del gioco e consentono a grandi e piccini di divertirsi e di stare insieme.

Giochi da tavolo a terra, giochi costruiti con legno e materiali di recupero creano un’animazione senza tempo.

Le attività ludiche sono mirate alla cooperazione, all’intuizione, alla precisione e all’intelligenza capaci di far divertire in prima persona i partecipanti in maniera mai banale, capaci di far vivere diversamente gli spazi urbani. Non solo i giochi in legno, ma anche la magia degli spettacoli in strada con un grande artista Saeed Fekri (foto) mimo e artista iraniano che da anni ottiene grandi e meritati successi perché è padrone del suo corpo, perché stupisce, incanta. Arrivano gli spettacoli de

“L’incantatore” con Saeed Fekri, il più grande mimo di strada che opera in Italia. I suoi numeri, così semplici e così divertenti, così elementari e così complessi, così internazionali perchè ricordano padri illustri come Marceau o i Mummenschanz o Totò o Chaplin, divertono i grandi e i piccini di tutto il mondo. Primo spettacolo alle 16.30; secondo spettacolo alle 17.30.