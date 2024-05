Il Cgc prepara la festa promozione

Anche nel caotico calendario di A2 c’è una certezza: se stasera il Cgc vince a Castiglione (si gioca alle 19) festeggerà il ritorno in A1. L’unica possibile insidia potrebbe venire dalla Pumas, seconda a 9 punti come la Rotellistica Camaiore e, come i bianconeri, con una partita in meno. La squadra di Mirko Bertolucci è di scena a Prato (20,45), mentre la Rotellistica sarà a Matera (19) e il Forte dei Marmi riceverà domani alle 18 il Salerno in una sfida importante in chiave salvezza. Completa il programma, domani, Sarzana-Follonica.

L’imbattuto Cgc, che recupererà mercoledì la partita interna col Sarzana, va in Maremma per bissare il risultato dell’andata, allorchè finì 9-1 per i bianconeri. Per Biancucci sarà una partita speciale visto che ha allenato con ottimi risultati proprio la formazione biancoceleste. Non sarà facile per Muglia e soci, ma le motivazioni e il sostegno dei tifosi al seguito, devono far percorrere alla squadra quell’ultimo passo che manca per il ritorno nella massima serie.

Sull’insidiosa pista di Prato, fatale recentemente al Camaiore, la Pumas cerca di ripetere il risultato dell’andata (7-0) e di coronare il proprio grande campionato difendendo la seconda posizione. Dal canto suo a Matera la Rotellistica di Orlandi vuole provare a cancellare la sconfitta (1-3) partita in casa all’andata. Per il Forte di Molina infine, battere domani il Salerno (vittorioso 4-2 all’andata) significherebbe compiere un passo forse decisivo verso la permanenza in A2.

Serie B 12^ e 13^: Forte-Grosseto 4-9, Castiglione-Camaiore 9-2, Spv-Prato 10-1; Cgc-Castiglione 8-8, Forte-Spv 4-1. Classifica: Castiglione 28; Spv 22; Forte 21; Grosseto 15; Cgc 13; Camaiore 12; Prato 1.

G.A.