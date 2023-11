"Addio a Carlo Torcigliani, storico responsabile fiscale della Cna di Viareggio"

È deceduto a 77 anni Carlo Torcigliani, storico responsabile fiscale della Cna di Viareggio in cui era entrato nel 1975 e vi era rimasto fino ala pensione avvenuta nel 2009. "Con il suo lavoro – ha detto il direttore della Cna Stephano Tesi – Carlo ha contribuito in modo rilevante alla crescita della Cna ed era un punto di riferimento per la sua competenza e la sua esperienza. La sua prematura scomparsa è una perdita significativa per chi l’ha conosciuto. Lo ricorderemo per la sua integrità, la sua professionalità. Grande appassionato di libri, con un’ampia cultura, amava anche camminare in montagna. Lascia la moglie Biancamaria e le figlie Francesca e Ilaria. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Lido di Camaiore.