Addio a Brandes, lo scultore amico della Piccola Atene

La comunità artistica della Piccola Atene ha accolto con tristezza la notizia della scomparsa di Peter Brandes (nella foto). L’artista danese, morto all’età di 80 anni, da tempo viveva alle porte di Parigi ma frequentava Pietrasanta soprattutto grazie alla collaborazione con la fonderia “Mariani“. Un rapporto di lunga data, di almeno 35 anni, durante il quale Brandes ogni volta tornava volentieri per ritrovare lo storico titolare della fonderia, Adolfo Agolini, per dar vita alle sue opere monumentali esposte in tutto il mondo. Tra quelle forgiate alla “Mariani“, ad esempio, spiccano le sculture destinate alla cattedrale della città danese di Roskilde, e le vetrate nelle chiese di Nordkap e del “Village of Hope“ di Los Angeles. Nel 1998, sempre a Roskilde, una scultura che raffigura barattoli di dimensioni enormi è stata posizionata fuori dalla stazione. La fonderia ha inviato un messaggio di cordoglio alla moglie, la pittricedanese Maja Lise Engelhardt.

d.m.