Addio a "Billino", l’amico di Lippi Vittoriano Rossi aveva 75 anni

VIAREGGIO

Se n’è andato uno degli amici più intimi di Lippi e imprenditore balneare. All’età di 75 anni è infatti deceduto Vittoriano Rossi detto “Billino”, che faceva parte della “Combriccola” del Marcello mondiale assieme a Marco Piccioli (detto “Culero”) e al dottor Enrico Petri. Senza dimenticare Umberto Simoncini, deceduto negli anni 2010.

"Gli volevano tutti bene – ricordano gli amici – perché era un buono, un generoso e aveva un carattere straordinario: non diceva mai di no a nessuno. Vittoriano era una persona di una grande umanità: non s’arrabbiava mai, non se la prendeva mai ed era amato da tutti, dai clienti agli amici fino a conoscenti di qualsiasi età, perché ha visto crescere tante generazioni".

Infatti ieri, alla sala del commiato della Croce Verde di via Garibaldi e al funerale al Cimitero Comunale del Marco Polo c’erano un sacco di persone da tutta la Toscana e ovviamente Lippi con la moglie Simonetta. Vittoriano, come detto, era un balneare e ha gestito dal 1971 il Bagno Adele in zona Secco a Lido di Camaiore, punto di ritrovo della “Combriccola di Lippi” fin da quando erano ragazzi: da giovani Marcello, Vittoriano ed Enrico erano molto belli, erano visti e presi dalle ragazze. Poi sono arrivati i tempi delle cene, delle feste e il divertimento: era una quartetto che amava godersi la vita.

Nella storia della Versilia rimarranno le loro braciate, a cui partecipavano anche sconosciuti: chi passava sulla ciclabile veniva chiamato e s’aggregava, e poi tutti alla discoteca Agorà (ai tempi del deejay Marco Bresciani) gestito dal figlio di “Culero”, Nicola Piccioli, dove c’era la reunion con Montero e Juliano, anche loro ospiti fissi.

Vittoriano aveva anche giocato a pallone nei dilettanti: era cresciuto nella Stella Rossa per poi passare (giocando con Marcello), per poi chiudere con il calcio giocato e dedicarsi allo stabilimento di famiglia ed a seguire Marcello, da quando giocava nella Sampdoria fino a quando divenne allenatore della Juventus. Addirittura Lippi li faceva salire sul pullman della squadra bianconera ed è rimasto celebre un aneddoto: l’Avvocato si presentò a Piccioli in cerca di una stretta di mano: "Piacere Agnelli". La risposta? "Piacere, “Culero” da Viareggio". Un episodio che ci fa capire il carattere e la semplicità di noi salmastrosi. Vittoriano lascia la figlia Rossi Vanessa Cristiana e il nipote Mattia.

Dario Pecchia