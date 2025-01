Addio a Bertoni. Amata infermiera del “Lucchesi“

Chi ha avuto la fortuna di conoscerla ai tempi dell’ex ospedale “Lucchesi“ ancora oggi ricorda il suo sorriso e la sua disponibilità. Da un po’ di tempo, però, Mara Bertoni (nella foto) lottava contro un brutto male che purtroppo non le ha dato scampo. Residente in via del Fossetto, aveva 77 anni ed era molto conosciuta in città per aver prestato servizio come infermiera nel reparto dialisi del “Lucchesi“ per circa 25 anni. Era inoltre la moglie del compianto Nello Raffaelli, storico macellaio prima in via del Marzocco e poi a Seravezza, con Mara che gli dava sempre una mano in cucina. Lascia i figli Michele e Laura e i fratelli Giancarlo (presidente di “Azzurra“ insieme a Mario Giannelli) e Marialuisa. Ieri c’è stata la benedizione della salma a “La Piramide“. Ai familiari le condoglianze anche da parte di “Azzurra“.

d.m.