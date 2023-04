"Acqua torbida dai rubinetti di casa"

Continua il problema dell’acqua sporca al Terminetto. L’ultimo episodio è avvenuto lo scorso 28 marzo. A segnalarlo una residente della zona. "Nella giornata di martedì abbiamo avuto acqua torbida dalla mattina alla sera. Pur facendola scorrere, non c’era modo che migliorasse. Solo in tarda serata la situazione è tornata alla normalità". Una situazione che ha provocato inevitabili disagi. "Se ci troviamo in queste condizioni uno non può lavarsi, né fare niente che abbia a che fare con l’acqua. Il punto è che questo succede spesso". La residente, dopo aver controllato il sito di Gaia, ha quindi chiamato il gestore. "Proprio perché non venivano segnalati lavori in corso — prosegue la cittadina — li ho contattati. E mi è stato risposto che una persona intelligente non fa queste chiamate. Al che ho risposto loro "che una persona intelligente avrebbe già chiamato l’Arpat per segnalare il problema". Poi mi sono rivolta anche all’assessore Pierucci che mi ha risposto che non se ne occupava direttamente, ma prendeva in carico il problema". "Comunque il punto è che non è la prima volta che succede. Bisognerebbe capire i motivi di questo disservizio. Forse sono le tubature vecchie a causarlo, però ce lo dovrebbero dire loro", conclude la residente. Un problema, quello dell’acqua sporca, che non riguarda solo Viareggio. A Massarosa negli anni ci sono state molte proteste di residenti verso Gaia in varie zone del Comune. Da Piano di Mommio a Piano di Conca, fino alle zone collinari. Tant’è che nel 2021 Gaia proprio per risolvere il problema aveva continuato i lavori all’acquedotto e alle fognature anche a Corsanico e Bargecchia.