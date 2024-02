Achille Lauro e De Andrè jr. Villa Bertelli anticipa gli show tra tradizione e provocazione

Eccentrico e controverso. Autore del tormentone "Stupini ragazzi che sta sbancando in radio. Villa Bertelli anticipa un altro nome di spicco: Achille Lauro il 17 agosto sarà sul palco di Forte dei Marmi con una tappa del summer fest "A rave before l’Iliade" la nuova e incandescente leg estiva, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini, che toccherà numerose location e festival italiani. Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con "Stupidi Ragazzi", l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo. i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di Ticketone.

Ma non è tutto: Leg Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli annunciano anche un’altra sorpresa (dopo Gigi D’Alessio, Annalisa, I Pooh, Mahmood ed Emma). Il 20 agosto ecco Cristiano De André che si esibirà in concerto con "De André #DeAndré – Best Of Live Tour", un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. I biglietti saranno disponibili da domani alle 14 su TicketOne.

