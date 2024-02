Accoltella il fratello . Gravissimo un 55enne

VIAREGGIO

Una lite. Una delle tante, purtroppo, tra due fratelli è sfociata nel sangue e adesso uno dei due lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva all’ospedale Versilia.

Il dramma si è consumato ieri sera nella centralissima via Zanardelli, tra il viale a Mare e via Ugo Foscolo. È qui che i due fratelli abitano e gravitano da sempre. Sono conosciuti proprio per le continue liti. In una vita borderline che coinvolge l’intero nucleo familiare ad eccezione dell’anziana madre. Sono da poco passate le 20 quando Stefano al culmine di un violento litigio estrae un coltello con il quale ferisce all’addome il fratello Roberto di 55 anni. In strada in quel momento c’è anche la figlia di quest’ultimo, Noemi, che inzia ad urlare e richiamare l’attenzione di passanti e degli ospiti di un ristorante che si trova a pochi metri. Immediata la richiesta di soccorso al 118 e al numero unico delle emergenze 112.

"Correte in via Zanardelli - grida una voce concitata - c’è un uomo accoltellato". La figlia di Roberto continua ad urlare, anche Stefano si agita. In pochi minuti arriva un’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, le volanti del Commissariato e i vigili del fuoco. I volontari della Misericordia stabilizzano Roberto e lo caricano sul mezzo che riparte in pochi minuti alla volta del pronto soccorso. Intanto gli agenti delle Squadra volante ascoltata la prima ricostruzione portano via in manette Stefano. Quando l’ambulanza arriva al Pronto Soccorso le condizioni di Roberto appaiono subito gravi e viene portato in terapia intensiva. I medici non escludono anche di doverlo sottoporre ad un intervento chirurgico nel corso della notte. Intanto è in via Zanardelli che si concentra l’attività degli uomini del Commissariato. Sul posto arrivano gli investigatori della squadra mobile e il personale della polizia scientifica per effetturare i rilievi. L’accoltellamento è avvenuto in mezzo alla strada. Lo testimonia un’enorme chiazza di sangue che dopo qualche ora qualcuno prova a rimuovere gettandoci secchiate d’acqua. I due fratelli sono ben noti alle forze dell’ordine, così come la figlia di Roberto. Una vita in cui le tragedie non sono mancate. Due anni fa la moglie di Roberto è stata trovata morta per strada in via Verdi. In pieno giorno. Ora, di notte, questo dramma familiare che comunque spaventa Viareggio.