Accoglienza al Caffè Principe

TIROCINIO IN AMBASCIATA

È online il bando per Tirocini 2024 MAECI-MUR-CRUI per 313 tirocini curriculari presso Ambasciate, Consolati, Rappresentanze permanenti e Istituti di cultura d’Italia all’estero. Info: http://tinyurl.com/ye896d9d

THE BEACH LUXURY CLUB RECRUITING DAY ANCHE PER LA TOSCANA

Nuove opportunità di lavoro per la stagione 2024 in Toscana, Sharm el Sheikh, Sicilia e Tulum con nuove aperture. Si cercano Head of Bar, Barman, Hostess/ Cashier, Bar Waiters, Restaurant Waiters, Sous Chef

e Chef de partie. I manager dell’azienda incontreranno i possibili candidati, per un colloquio conoscitivo, durante il Recruiting Day del 5 Marzo dalle 10 alle 13:30, presso il Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia (PA). Inviare cv con foto entro il 3 marzo a :[email protected].

ADDETTO ACCOGLIENZA CAFFE’ PRINCIPE AL FORTE

Caffè Marchesi 1824 del Gruppo Prada cerca persona che fornisce supporto nelle attività telefoniche di presa ordini e prenotazioni, Accoglie i clienti in linea con il servizio di eccellenza richiesto dall’ azienda, Fornisce supporto nelle attività di back office. Esperienza pregressa in ruolo analogo, Diploma scuola superiore,

Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana (gradita conoscenza di altre lingue), Buone capacità relazionali e di gestione del cliente, Doti di precisione e capacità di lavorare sotto stress, Contratto di lavoro: Tempo determinato