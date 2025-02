Accertamenti tecnici e la ricerca di testimoni

Saranno le perizie tecniche e le eventuali testimonianze a fare luce sulla dinamica del terribile incidente di venerdì pomeriggio sul cavalcavia Barsacchi che ha portato, due giorni dopo alla morte di un ragazzo di 21 anni, Federico Dal Volgo. Gli accertamenti tecnici, anche sulla salma dello studente universitario, saranno fondamentali per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Federico era a piedi ed è stato investito da una Nissan guidata da una donna residente in città, rimasta comprensibilmente sotto choc per l’accaduto e che è adesso è indagata per omicidio stradale. Gli esami hanno escluso che guidasse sotto l’effetto di droga ed alcol. Quel pomeriggio non pioveva e la visibilità era buona. Come è potuta accadere una tragedia del genere? Dopo l’urto Federico è rimbalzato sul parabrezza della Nissan ed è poi volato giù dal cavalcavia. Un volo che è risultato fatale al giovane, soccorso dal personale del 118 e dei vigili del fuoco. Portato all’ospedale di Cisanello, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Il suo cuore ha cessato di battere sabato mattina, dopo due giorni di agonia per la disperazione dei genitori, dei familiari, degli amici. Di quanti lo avevano conosciuto. Un ragazzo solare che amava il Carnevale, la musica e la storia. A tal punto da partecipare in costume d’epoca alle rievocazioni che venivano organizzate da gruppi di appassionati come lui. Enorme il cordoglio in tutta la città che ancora piange per una giovane vita spezzata sulle nostre strade.