Accademia Belle arti. Aperta graduatoria

RILEVATORE UNIONE COMUNI

Unione Comuni della Versilia. Avviso pubblico per la raccolta di disponibilita’ per incarichi di rilevatore per indagini statistiche. triennio 2025-2027. Scadenza 12/11/24 https://www.ucversilia.it/trasparenza/bandi-di-concorso

IMPIEGATO ORDINE AVVOCATI LIVORNO

Ordine degli avvocati di Livorno. Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (uno) posto di impiegato amministrativo a tempo parziale e indeterminato. Scadenza 12/11/2024

FUNZIONARIO AD AMEGLIA

Comune di Ameglia. Bando di concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 funzionario specialista di vigilanza (ex categoria d) area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ccnl comparto funzioni locali da destinare all’area vigilanza. Scadenza 22/11/24

COLLABORATORE ISTITUTO FISICA PISA

INFN-Istituto nazionale di fisica nucleare – Pisa. Concorso per titoli ed esami per quattro posti per il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo determinato. Scadenza 21/11/24

OPERATORE ACCADEMIA BELLE ARTI

Accademia di Belle arti di Carrara. Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria d’Istituto da utilizzare per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato, relativa al profilo professionale di operatore (ex coadiutore – area I). Scadenza 21/11/24