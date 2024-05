Abusi edilizi. Scattano le sanzioni

Proseguono i controlli contro gli abusi edilizi sul territorio di Massarosa. Nell’ultimo periodo, sono stati scoperti e sanzionati sei casi di opere eseguite senza permessi. Nello specifico, un ricovero per un barbecue in muratura, realizzato a circa 6 metri da una casa; due container usati come depositi; un ripostiglio seminterrato ricavato al posto di un annesso agricolo; un recinto per polli e conigli; una cassa mobile adibita a ricovero di materiale; e infine un ‘bilocale’ ricavato da un edificio senza criteri di abitabilità.