A Villa Paolina va in scena "Ombre" Pièce tratta dal libro di Pulzone

VIAREGGIO

E’ in programma stasera alle 21.15 nel giardino di villa Paolina, inserito nel programma culturale “Nel giardino di villa Paolina”, in collaborazione con l’associazione Medusa di Viareggio, la nuova produzione a cura di Andrea de Manincor per conto di casa “Shakespeare” di Verona. Si tratta di Ombre, tratto dall’omonimo romanzo di Franco Pulzone edito da Pezzini Editore. Così racconta Andrea de Manincor, drammaturgo della versione scenica e in scena con la compagna di molte avventure teatrali Sabrina Modenini: “Una storia che già è scritta per fitte righe sull’inchiostro. Una storia di avvenimenti d’amore e destino, di Caso che governa gli eventi placidi sul piano retto delle cose, sulla via lunga che si percorre in vita”. “Ombre”, prende spunto dall’omonimo libro scritto da Franco Pulzone, primo capitolo di una complessa trilogia di relazioni umane, cui fa da sfondo non solo Viareggio "ma anche un’Italia ritratta - come spiega l’autore - fra nostalgia da certezze e ottimismi post-bellici e boom economico, e le insicurezze dell’età moderna, della contemporaneità quasi stretta". Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: [email protected], cellulare 3477352680.