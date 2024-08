A Villa Bertelli. Vince la satira con Raimondo

Nasce a Villa Bertelli il premio Satira Off: premio a Saverio Raimondo. Stasera nel Giardino dei Lecci, alle 21,15, un evento speciale, anteprima del 52° Premio Internazionale Satira Politica Forte dei Marmi che sarà assegnato ai vincitori alla Capannina il 14 settembre.

Un’inedita anteprima con una serata dedicata alla satira e alla comicità. Lo stand-up comedian darà vita a una serata all’insegna della comicità più irriverente, tra spettacolo e talk show. A condurre la serata, a ingresso gratuito, sarà Beppe Cottafavi, direttore artistico del Premio Satira.

L’evento è anche l’occasione per presentare il libro “Humor” a cura Giulio Dantona, presente, l’antologia Bompiani di racconti umoristici. I racconti sono scritti da otto grandi firme della comicità italiana: Lia Celi, Francesco De Carlo, Walter Fontana, Chiara Galeazzi, Michela Giraud, Maurizio Milani, Saverio Raimondo e Paolo Rossi. A Saverio Raimondo. 40 anni, sarà consegnato il Premio Satira Off per la sua attività satirica che è in grado di spaziare in tutti i linguaggi: tv, radio, giornali, libri, teatro.

Saverio Raimondo è uno stand-up comedian. Il suo spettacolo Il Satiro Parlante è su Netflix distribuito in 190 Paesi. Ha esordito come autore a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con i fratelli Guzzanti e oggi è attivo in tv, radio e live. Nel 2015 ha condotto il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Dal 2019 è presenza fissa a Le Parole su Rai3 e In Altre Parole su la7; è stato presenza satirica anche all’interno di Porta a Porta su Rai1.