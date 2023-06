A Villa Bertelli le fiabe per i più piccoli

Tornano gli appuntamenti per i più piccoli, dai 4 anni, sabato alle 18 nel Giardino dei lecci ( per maltempo al Giardino di inverno) c’è “Il Principe con le orecchie d’asino e altre storie di e con Laerte Neri“(foto) di Coquelicot Teatro. Professionalità, passione e virtuosismo in questa affascinante narrazione dove bambini e bambine saranno coinvolti in faccende intricate e

misteriose: perché la fata dai capelli rossi regala al principe delle orecchie

d’asino? Riuscirà la mosca caduta nel latte a riportare il latte alla vecchina? Come si fa a tirar fuori dall’orto la zucca più grande del mondo? A queste e altre domande Laerte Neri con l’aiuto dei piccoli spettatori troverà risposte facendo un viaggio nelle fiabe della tradizione. Ingresso libero. Preno. 0584 787251.