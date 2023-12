A Villa Bertelli appuntamento con il noir

Domani alle 17 nel Giardino d’Inverno appuntamento con il noir con il libro “ Il mistero della torre. Omicidio nella notte per l’Ispettore Carli“ di Domenico Maselli (foto). Un giallo ambientato a Pisa. Maselli, per anni sostituto commissario a Pescia, ha scritto il suo primo libro. Racconta un omicidio con cui l’ispettore Andrea Carli si confronterà, in una intricata indagine nella quale si muoverà con perizia e determinazione fino al sorprendente epilogo. Con l’autore intervengono: Enrico Parrini, già vice questore, autore della copertina. Giuseppe Previti, presidente Associazione Giallo Pistoia, che presenta l’evento. Maurizio Gori, giornalista e componente Associazione Giallo Pistoia; Fabio Gimignani, editore Casa Editrice Jolly Roger.