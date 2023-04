A Villa Bertelli 50 referenti degli Ambiti

La Versilia sarà la prossima tappa del percorso di Ambitour. Martedì arriveranno a Forte dei Marmi cinquanta amministratori dei 28 Ambiti turistici in Toscana nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Anci Toscana e Toscana Promozione. Sarà il dodicesimo appuntamento dedicato agli amministratori, che andranno alla scoperta delle eccellenze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio, accolti e accompagnati dai colleghi del posto, con i quali potranno scambiare buone pratiche ed esperienze. Il ritrovo sarà alle 9.30 alla Villa Bertelli con i saluti e l’introduzione di Bruno Murzi sindaco di Forte dei Marmi Alessandro Meciani assessore al turismo di Viareggio, Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica, Michele Angiolini delegato alle politiche per il turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. Poi partenza in bus per Pietrasanta dove è prevista una passeggiata nel centro, vero e proprio museo a cielo aperto dedicato alla scultura contemporanea; seguirà la visita al Chiostro di Sant’Agostino. Dopo il pranzo al “Pesce baracca” al Forte dei Marmi la giornata proseguirà a Torre del Lago Puccini, con una escursione in battello sul lago tanto caro a Giacomo Puccini e la visita al Belvedere, al giardino e all’auditorium del Gran Teatro. Infine rientro a Villa Bertelli con l’aperitivo light nel Giardino d’Inverno. L’obiettivo di Ambitour è quello di promuovere le connessioni, lo scambio di buone pratiche e la collaborazione attraverso la conoscenza del territorio, elementi tanto preziosi in un settore sempre più competitivo e a livello globale come è quello del turismo. Una formula di straordinario successo, prima del genere in Italia, che ha l’obiettivo di rafforzare la destinazione turistica della Toscana dall’interno.