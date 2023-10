A tutto live. Band e cantanti protagonisti

L’ottobrata calda e con il sole continua e proseguono gli eventi musicali. Si inizia stasera al Cro di Pietrasanta con lo chansonnier viareggino Adriano Barghetti. All’Indian Club al Varignano pianobar con Roby. Domani “La sala prove del Sakay” a Lido ospiterà l’alternative rock del duo “Elenaband”: Davide voce e chitarra e Romina voce e tastiera. Il Corsaro Rosso al Vialone ospiterà i Technoir,special guest la band di musica versiliese dei Cochlea, rock, elettronica ed industrial. I Technoir sono una band alternativeelectro soul con origini italiane, nigeriane e greche. Al Garnish a Viareggio protagonista la musica dei Beatles con il gruppo di cover The Rooftop band (foto). Al Gob di Bicchio da Seattle arriverà Daniel Lyon aka Spirit Adward, in giro per presentare “The fear”. Nei suoi album crea una musica consapevole, tra atmosfere motorizzate, psichedeliche, suoni sfocati e dilatati. Chi vuol cantare o esibirsi evento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle.

Sabato jam session blues del Sakay e al Rosolaccio. A Tonfano sarà tempo di “#Cinema”, progetto musicale dell’Andrea Fascetti trio che viaggerà tra le più belle colonne sonore del grande schermo anni ‘80 e ‘90 e ri-arrangiate in chiave jazz. Sabato proseguiranno i live del Cro Darsene con la festa irlandese in compagnia della musica dell’isola dei Sailin’ Barrels. Prosegue la rassegna “Ottobre Rosso” alla Casa del Popolo di Solaio con la “Festa del tesseramento 2024” e il concerto dei Dalton. Il Corsaro concederà il bis con un ritorno al passato con i Back to the ’90 Boys.

D.P.