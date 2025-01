A tutto cuore. La chiesa vicina agli animali

Dedicato a chi ama gli animali, non solo gli amici pelosi, cani, gatti, coniglietti, che donano tanto affetto: questo anno per la prima volta scende in campo anche la parrocchia della Resurrezione al Varignano. La parrocchia ospita domenica 19 gennaio un doppio evento di solidarietà dedicato agli animali che vivono in difficoltà. L’ iniziativa nasce dalla sensibilità del parroco don Luca, di una catechista Grazia Agostini e di Paola Serni il volto della associazione Gli Amici di Ettore, il gatto che fa conoscere la città fuori dai confini locali. Ospite d’onore del pomeriggio l’Ambulanza Veterinaria.

Domenica 19 gennaio a partire dalle 15.30 sui giardini della parrocchia avverrà la Benedizione degli animali, posticipando di due giorni l’evento che tradizionalmente viene celebrato il 17 gennaio in occasione della Festa di S.Antonio Abate. La scelta di posticiparla benedizione è stata fatta per permettere una maggiore partecipazione delle persone.

In quella domenica non solo sarà possibile far impartire la benedizione ai nostri amici animali, ma sarà anche possibile fare un piccolo gesto di generosità, che diventa importante, perché nei locali della parrocchia sarà allestito un mercatino, con oggetti graziosi, per la raccolta fondi in favore degli animali in difficoltà. Una domenica particolare di generosità e di voglia di stare insieme che ha visto in don Luca un parroco attento e sensibile.

M. N.