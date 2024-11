A tutto cuore. Keisy racconta la sua storia

Un giovane uomo in strada a Firenze e il suo cane, una storia di accattonaggio e disagio come ce ne sono tante, ma questa è diventata una storia a lieto fine perché il giovane e il suo cane hanno avuto diverso, sono stati adottati da una persona di grande cuore. La storia è diventata anche un libro di speranza intitolato “Keisy una storia quasi vera“, Pezzini editore, di Maria Grazia Piastri, docente in pensione che ha insegnato a centinaia di bambini, rimasta nel cuore di tutti come “la maestra del Terminetto. Le illustrazioni del libro sono di Stefania Mallegni. Maria Grazia Piastri racconta a La Nazione la sua esperienza di scrittrice per passione.

Quando ha iniziato a scrivere?

"Da bambina grazie a mia mamma Clara che mi ha fatto appassionare alla scrittura. Un ricordo bellissimo. In seconda elementare una supplente mi ha incoraggiato e così scrivo libri. Sono in pensione e questa passione mi tiene in vita. Da bambina avevo tre sogni: fare l’insegnante, scrivere e prendermi cura degli animali li ho realizzati tutti" (L’autrice è volontaria del Lega antivivisezionista lombarda, sezione di Viareggio, della quale è consigliera nazionale).

Keisy e la sua storia è un romanzo autobiografico?

"In parte. Questa storia la racconta Keisy la mia amata cagnolina scomparsa due anni fa, ma è nel mio cuore come gli altri cani che proviamo a salvare".

Prossima presentazione?

"Il 4 dicembre alle 16.30 alla Biblioteca Comunale".

Nuovo libro?

"Forse di filastrocche per bambini". Del resto lei è la mestra del Terminetto.

m.n.