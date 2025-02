A scuola con i calzini spaiati: "Per promuovere l’inclusione"

A scuola con i calzini spaiati per esprimere un messaggio di solidarietà, di accoglienza e di accettazione del “diverso”.

Le scuole del Comune hanno aderito anche quest’anno alla Giornata internazionale dei calzini spaiati”, che si celebra il primo venerdì di febbraio, su un’idea partita da una maestra di Udine. "La Giornata dei Calzini Spaiati – spiega l’assessore all’istruzione e all’inclusione sociale Valentina Mozzoni – è una giornata che nasce per promuovere valori fondamentali come l’inclusione, l’accettazione e il rispetto delle differenze, soprattutto ci ricorda che abbiamo ancora molto da lavorare per mettere in pratica l’essenza di ciò che oggi celebriamo. La nostra amministrazione ha investito fin da subito su queste delicate tematiche, cercando di sviscerarle attraverso approfondimenti, incontri dedicati ed eventi come Mentinclusive".