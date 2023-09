A Pietrasanta . Cucina e arte . Al via le “Stelle“

Parte “Le stelle di Pietrasanta” kermesse del capolavoro del gusto, 5° edizione. Domani e domenica in piazza Duomo, anche con il mercato dei sapori, e vie limitrofe. Ricavato in beneficenza alle associazioni Azzurra e G.R.A.N.O. Evento di respiro internazionale racconta opere d’arte e capolavori dell’enogastronomia. Da domani mattina fino alla chiusura domenica sera oltre 10 attività tra eventi, manifestazioni, degustazioni. Protagonisti piatti tipici gourmet, chef stellati nostrani e internazionali, prodotti e vini italiani si uniscono alla bellezza della città per l’evento unico nel suo genere rivisitato per l’edizione 2023. Presenze di respiro internazionale: Claudio Sadler, 1 stella Michelin con il Ristorante Sadler, e Massimo Spigaroli, 1 stella Michelin con l’Antica Corte Pallavicina. Il viaggio prosegue con due chef locali entrambi con 1 stella Michelin: Alessandro Ferrarini del ristorante Franco Mare di Marina di Pietrasanta e Andrea Mattei del ristorante Bistrot di Forte dei Marmi. Delizia la “Colazione d’Artista” di domenica mattina il campione del mondo 1997 di pasticceria, Luigi Biasetto. Protagonisti i vini italiani, con Maurizio Zanella, fondatore e presidente di Ca’ del Bosco e Bruno e Roberta Ceretto della omonima azienda vitivinicola.

Rinnovata l’amicizia con la Francia e con Les Etoiles des Mougins con importanti presenze. In prima piano piatti versiliesi e prodotti tradizionali toscani: sfida tra piatti della tradizione italiana e pasta ripiena. I tordelli della Hostaria da Demè di Pietrasanta sfidano i tortelli d’erbetta della Trattoria Ai 2 Platani di Parma. Non manca la contaminazione per l’aperitivo Saghar Setareh propone fusion fra cucina iraniana e italiana.