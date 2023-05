A misura di bambini Arrivano i giochi sul mare Se ne occupa Pluriservizi

Il consiglio comunale ha deliberato l’affidamento del servizio di pulizia e fornitura di giochi per bambini delle spiagge libere di fronte alle piazze Umberto Primo e Lemmetti alla Pluriservizi. Il costo dell’operazione è di circa 33mila euro.

Sul funzionamento dell’azienda, però, vengono sollevati dei punti interrogativi dalla consigliera di Fratelli d’Italia Rita Lari: "Pare che l’azienda da un anno a questa parte sia posseduta al 100 per cento dal sindaco Pierucci, che fa e disfà a suo completo piacimento, senza alcuna traccia nei documenti inerenti la programmazione di bilancio – attacca – e infatti fa le nomine, affida o dismette servizi. Ho scoperto che a seguito dell’affidamento in toto della gestione delle concessioni cimiteriali, Pluriservizi corrisponde al Comune solo 50mila euro annui come una sorta di affitto di concessione. Tuttavia nonostante i ricavi di bilancio molto consistenti per questo settore di circa 300mila euro, il Comune a seguito di una transazione del 2017 si è impegnato a versare all’azienda un milione e mezzo in 15 anni. Mi chiedo a cosa sia servita questa transazione tanto sbandierata e a quanto pare priva di concreti fondamenti giuridici, stipulata quando la società ha iniziato ad avere utili: si è pensato solo ai dividendi in barba agli oneri che ricadono sulla cittadinanza. Inoltre, peccato che l’azienda non si sia accaparrata nessun finanziamento del Pnrr per svolgere i lavori che sono in programma dal 2023. Non si pensi solo ai dividendi, questa è una società pubblica".

RedViar