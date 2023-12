A Lido il mito pop-rock dei Kasabian. Anticipazioni della "Prima Estate"

Colpaccio di Mimmo D’Alessandro che il prossimo 23 giugno, a chiusura del Festival "La Prima Eaìstate" nel parco di BussolaDomani, porterà in concerto i Kasabian, la band pop-rock inglese che tutti hanno sentito almeno una volta, in tv o alla radio, anche senza conoscerli davvero, con brani usati anche dai jingle pubblicitari. Capolavori come "Goodbye Kiss", "Days are forgotten", "L’S.F.", "eez-eh", "Stevie" e "Underdog".

Il festival 2024 si terrà nei weekend 14-15-16 e 21-22-23 giugno. Ecco alcune anticipazioni del programma in via di completamento. Venerdì 14 giugno Jane’s Addiction, Dinosaur Jr., Sleaford Mods. Perry Farrel coi Jane’s proporrà i suoi temi visionari e la chitarra di Dave Navarro. Tra i giovanissimi la band è già leggendaria. Prima di loro saliranno sul palco i Dinosaur Jr., alternative rock Usa. Ciò che Dinosaur Jr. produce non è altro che una bellissima nuova versione del continuum rock: riff, potenza, ritmo e desiderio, con uno sguardo rivolto al futuro e alle sue infinite declinazioni. Agli anni ’90 dei Jane’s Addiction e dei Dinosaur Jr. si affiancano gli inglesi Sleaford Mods, già collaboratori dei Jane’s. D’Alessandro e Galli annunciano la prima serata del 14 giugno come un escalation rock imperdibile "per il suo incontro tra passato e presente, in un dialogo tra generazioni che solo la musica può regalare al pubblico".

Domenica 23 giugno Fontaines D.C., Kasabian, gli Shame e Wu-Lu. I Fontaines fanno rock alternativo di marchio irlandese, post-punk, famosi per i live molto potenti, anche se molto melodici. Per chi ama il rock in ogni declinazione invece la vera attrazione dell’edizione 2024 sono i Kasabian, nati nel 1997 a Leicester: attualmente il gruppo è formato dal cantante Sergio Pizzorno, il bassista Chris Edwards, il batterista Ian Matthews e il chitarrista Tim Carter. Lido è la seconda e ultima data della loro tournée italiana. Detengono 6 album numero uno nel Regno Unito, oltre 5,5 milioni di album in tutto il mondo, un Brit Award, sette Nme Awards, quattro Q Awards. Hanno suonato anche al festival di Glastonbury.

In accompagnamento nell’ultima serata si esibiranno anche gli Shame, band post-punk, e Wu-Lu, produttore, polistrumentista e cantante britannico skate-park e hip hop.

