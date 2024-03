"A Capezzano Monte tante promesse non mantenute". I cittadini chiedono parcheggi, asfalti e illuminazione

Un sacco di promesse fatte in campagna elettorale ma non ancora mantenute. È la sensazione emersa sabato all’assemblea del comitato paesano di Capezzano Monte. "Sono emerse numerose criticità – scrive il direttivo – già esposte in campagna elettorale ai vari candidati, con la giunta che aveva promesso di risolverli a breve. A partire dal parcheggio di via Case Gallè, che va messo in sicurezza come emerso dai sopralluoghi dei tecnici comunali. Fino ai problemi che ci portiamo dietro da decenni, vedi la riqualificazione degli antichi sentieri e il potenziamento del trasporto pubblico, assente nei festivi. Infine la piazza di Seballa, con un muretto fatiscente e cedimenti dell’asfalto che generano maxi pozzanghere, il porta a porta che andrebbe migliorato con isole ecologiche, e via Nespolo in cui c’è scarsa illuminazione e le fognature non funzionano correttamente".