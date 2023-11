A 99 anni dalla morte. Cerimonia in riva al lago

Con una cerimonia di fronte alla Villa affacciata sul lago di Massaciuccoli, la città ha ricordato ieri il maestro Giacomo Puccini a 99 anni dalla sua scomparsa. Commemorazione istituzionale, con il corteo delle autorità che ha seguito la corona d’alloro portata dai carabinieri in alta uniforme e poi deposta di fronte alla statua del Maestro sul suo Belvedere, che apre il “Mese Pucciniano“ e simbolicamente anche le celebrazioni del centenario che accompagneranno tutto il 2024.

Hanno partecipato gli studenti dell’istituto Giacomo Puccini di Torre del Lago, mentre la colonna sonora della mattinata è stata affidata, come sempre, alla corale Giacomo Puccini di Torre del Lago, accompagnata al pianoforte da Silvia Gasperini, che per il 2024 è stata incoronata dall’assessore al sociale Sandra Mei "la corale ufficiale della città di Viareggio". La mattinata si è poi conclusa con la visita alla Cappella custodita all’interno di Villa Puccini in cui sono conservate anche le ceneri della nipote del maestro, Simonetta Puccini.

E a margine dell’evento il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ribadito l’impegno che accompagnerà tutto l’anno delle celebrazioni per il centenario della morte del maestro della lirica. "Puccini – ha detto il primo cittadino – non è soltanto un maestro riconosciuto dalla comunità internazionale, ma anche brand. E noi – ha concluso – dobbiamo necessariamente lavorare per valorizzare la sua memoria e per far capire che Puccini è un’eccellenza del nostro territorio".