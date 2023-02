Addio al dottor Tarabella. Il noto biologo aveva 59 anni

Il dottor Tarabella

Viareggio, 12 febbraio 2023 - La notte scorsa all’Ospedale Versilia è mancato il Dott. Massimo Tarabella, viareggino di 59 anni, dopo una malattia che ha cercato di combattere con tutte le sue forze, assieme all’inseparabile moglie la Dott.ssa Sandra Cosci, che in tutto questo percorso lo ha sostenuto e le è stata vicina sino all’ultimo momento. Tarabella, biologo, ha collaborato con le più importanti case farmaceutiche mondiali, occupandosi prevalentemente di vaccini e farmaci legati ai problemi cardiovascolari e osteopatici.

Negli ultimi anni seguiva la moglie nel suo ambulatorio di nutrizionista, apportandole un grande aiuto professionale ed umano. Una persona molto conosciuta, stimata ed amata per il suo carattere sempre gentile ed aperto, lascia un grande vuoto non solo per la moglie ma anche per i tantissimi amici con i quali condivideva le sue passioni.. Le esequie si svolgeranno lunedì alle ore 11.00 presso la Parrocchia di Don Bosco a Viareggio.

Il suo desiderio era di non avere fiori ma una donazione alla Croce Verde di Viareggio. La moglie ringrazia il Professor Casolo e tutto il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Versilia per la grande professionalità ed umanità con la quale di sono presi di cura di lui nell’ultimo difficile periodo.