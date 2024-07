8 milioni di investimenti. Soldi per la nuova scuola

Otto milioni di euro di investimenti. È la ’sostanziosa’ variazione di bilancio approvata in consiglio comunale per rilanciare il territorio. Il vicesindaco Andrea Mazzoni spiega infatti gli obiettivi prioritari degli stanziamenti che interesseranno ad ampio raggio il paese: dalla costruzione della scuola al recupero della casa confiscata alla mafia fino all’annunciato esproprio dell’ex Greppia per realizzare una piazza di fianco alla chiesa.

"Con questa variazione – evidenzia Mazzoni – abbiamo introdotto la realizzazione della nuova scuola Carducci, nel polo scolastico di Vittoria Apuana. Un’opera per noi fondamentale che, dato il consistente investimento, è stata spalmata su tre annualità e che consentirà finalmente di realizzare un polo unico nella frazione di Vittoria, liberando peraltro così spazi nella centrale via Melato". Grazie poi ai contributi in entrata partiranno altre opere e progetti importanti che promettono di migliorare il volto e l’offerta del paese. "Oltre a questo rilevante intervento – prosegue Mazzoni - la variazione ha inserito in entrata il contributo ricevuto per la riqualificazione della cosiddetta “Casa del mafioso”, che, per un intervento di 600mila euro, diventerà un archivio comunale, l’adeguamento sismico delle scuole Don Milani, sul quale abbiamo ricevuto un contributo di oltre 1,500,000 euro, l’acquisto dell’immobile di Vittoria Apuana di proprietà dei Frati per circa 1 milione 800mila euro e l’esproprio della Greppia per la realizzazione della piazza, anch’esso per circa 1 milione 800mila euro. Inoltre è stato anticipato al 2025 lo stanziamento di 1 milione per il secondo lotto di lavori a Palazzo Quartieri, ossia tutti i lavori di finitura che dovranno essere realizzati dopo l’adeguamento strutturale che partirà nel prossimo mese di settembre"

Fra.Na.