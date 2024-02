65° Miccio Canterino . Condurrà Roberto Ciufoli. Cantanti star dei talent

La formula è inossidabile con le contrade in gara a colpi di ugola. E un successo che già si preannuncia eccezionale visto che la serata della finale è sold out da giorni. La 65° edizione del Festival del Miccio Canterino non mostra cenni di flessione: nella sala convegni della Croce Bianca sono stati presentati i cantanti che si sfideranno per contendersi la lira disegnata da Manola Caribotti: per lo più si tratta ancora di stelle dei talent targati Mediaset. A presentare sarà Roberto Ciufoli comico, attore e doppiatore e protagonista dell’indimenticata Premiata ditta. Nell’ultima serata la scaletta sarà arricchita dalla performance di Paolini che proporrà una ’sarabanda’ di canzoni delle passate edizioni del Festival.

E la competizione sarà ancora più stimolante visto che incoronerà chi andrà a succedere alla doppia vittoria (2022 e 2023) che Giulia Mutti ha regalato al Ranocchio. La manifestazione si terrà il 7-8-9 marzo al Palasport di Forte dei Marmi (ultimi biglietti ancora acquistabili dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 alla Pro Loco in via Don Minzoni) e a salire sul palco per la Cervia sarà Antonino con “Figli del Sole”; il Leon d’Oro concorrerà con Deborah Iurato (che ha partecipato anche a Sanremo) con “A Casa”; Lucertola in pista con Valentina Caturelli e il brano “Siamo solo noi”. Proseguendo ecco la Madonnina con Ilaria Mongiovì e il titolo “Lasciarsi andare”; per il Ponte torna Antonio Maggio con il coro Gli Incastrati e la canzone “Accendi la Miccia”; il Pozzo cala Lorenzo Baglioni per interpretare “L’ultimo Palio” mentre la Quercia punta su Matteo Becucci e Pablo alla chitarra elettrica con “Il bianco e il nero” e il Ranocchio sarà rappresentato da Marte col brano “Come piace a me”.

"C’è fermento e una grande richiesta biglietti – commenta il presidente Pro Loco, Gianluca Ceragioli – quest’anno avremo un presentatore d’eccezione come Roberto Ciufoli e credo che abbiamo fatto una scelta ottima per la nostra manifestazione. I cantanti sono di ottimo livello tanto che abbiamo già tutto esaurito per sabato sera. Sarà un’edizione da non dimenticare e sono emozionato e teso allo stesso tempo perchè consapevole di quanto la Pro Loco proponga un festival di livello popolare unico per il nostro paese"