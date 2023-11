5 addetti forestali. Sufficiente la terza media

5 OPERAI FORESTALI CON TERZA MEDIA

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 Operai Forestali di IV Livello, specializzati in lavori di sistemazione Idraulico Forestale Agraria. Sia il bando che la domanda sono disponibili per la candidatura. Per l’ammissione alla selezione è richiesto cittadinanza italiana; età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d’ufficio e non inferiore ad anni 18; godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; piena e incondizionata idoneità psico-fisica; sufficiente aver frequentato la scuola dell’obbligo; patente e assenza condanne penali. Info su https:www.inpa.gov.itbandi-e-avvisi oppure https:www.unionedicomunimontanalunigiana.it

Domande da presentare entro e non oltre le 13 del 25 novembre.