Carnevale di Viareggio, va in scena il corso infinito. Dai viali a mare fino al Baccanale

Carnevale di Viareggio (foto Umicini)

Viareggio, 19 febbraio 2023 - Dicono che la felicità sia una direzione, non la destinazione. E quando sembrava che avessimo perso la strada – costretti a stare lontani per stare bene, a fare i conti col caro bollette per arrivare a fine mese, precari in questo mare in tempesta come i coltellacci che canta il Barghetti – l’abbiamo ritrovata un passo alla volta. Prima lungo i Viali a Mare e poi, di là dal molo, in via Coppino. E quanta democratica felicità lì in mezzo, tra le vecchie case dei Trabaccolari e il porto. Il CarnevalDarsena ha il potere di riportare il Carnevale con i piedi per terra. In strada. Con le sue maschere arrabattate, con quelle tavolate condivise tra sconosciuti. Con quello stato di pura freneria: che si respira nelle cucine, dove tra i pentoloni danza la carica dei cento volontari, e fuori, in mezzo ad una folla che pare infinita. Ed è con questa stordente felicità, dopo due notti di baldoria, che Viareggio oggi vive la sua “Giornata“ di Carnevale, con il Carnevale che oggi muove tutto il mondo. Il botteghino on-line preannuncia un altro corso – scoppio del cannone alle 15 in punto – da record,...