Carnevale di Viareggio, il maltempo ferma la BiblioMaratona e la Burlawalk

Viareggio, 10 febbraio 2024 - Il maltempo che sta interessando in queste e nelle prossime ore la Toscana si abbatte anche sul Carnevale di Viareggio. Due delle principali iniziative all'aperto in programma oggi, 10 febbraio, cioè la BiblioMaratona di Carnevale e la Burlawalk, sono infatti state rinviate a causa dell'allerta meteo diramata ieri sulla Toscana nord occidentale dalla protezione civile regionale della Regione Toscana.

La BiblioMaratona di Carnevale, che doveva essere una intera giornata dedicata alla presentazione dei libri dedicati al Carnevale di Viareggio, e che doveva tenersi sulla Passeggiata a mare di Viareggio, è stata posticipata a sabato 2 marzo. È stata posticipata anche la Burlawalk, una camminata di 5 chilometri in maschera tra musica e coriandoli prevista per la giornata di oggi, che è stata invece rinviata a sabato 17 febbraio. Ma nonostante il maltempo, la festa del Carnevale a Viareggio non si ferma. Resta infatti regolarmente in programma la terza sfilata dei carri, in programma domani, domenica 11 febbraio, sui viali a mare.

