Sotto l'effetto di droga: violento con i genitori e con le forze dell'ordine, arrestato

Città di Castello, 25 ottobre 2024 - Aggressivo con i genitori e con le forze dell'ordine intervenute per placare gli animi. Ma non c'è stato niente da fare: un tunisino di 43 anni, con problemi di droga, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Città di Castello per resistenza e violenza a un pubblico ufficiale.

All’arrivo della Gazzella, chiamata dagli anziani genitori spaventati dal comportamento del figlio, l'uomo era in strada e nel tentativo di identificarlo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è scagliato contro i Carabinieri (un militare è stato ferito lievemente ad un braccio), tanto da costringerli a bloccarlo per condurlo in caserma e adempiere agli accertamenti del caso.

L'uomo è stato arrestato e a seguito del rito direttissimo sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.