Colpi a raffica nei negozi. Rubano televisori e superalcolici. Un arresto e una denuncia

Un algerino di 53 anni e un italiano di 73 sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra per aver rubato merci per un importo di 2500 euro in un centro commerciale: sono stati smascherati grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Il nordafricano è stato alla fine arrestato e condotto in carcere a Capanne in quanto già destinatario di un ulteriore provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, a seguito di una precedente condanna relativa a un precedente furto in un esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale facendo razzia di merce di ogni genere, dai superalcolici ai televisori di 43 pollici, asportando refurtiva del valore complessivo di oltre 2500 euro. Il titolare dell’attività commerciale ha denunciato l’accaduto, con i militari che hanno analizzato minuziosamente le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale comparandole con quelle delle telecamere comunali, riuscendo così ad identificare i responsabili del colpo ladresco. Nel corso delle investigazioni, che hanno portato al deferimento in stato di libertà di entrambi, i militari hanno accertato il provvedimento esistente a carico dello straniero (frutto da una precedente condanna maturata a seguito di un ulteriore furto in un esercizio commerciale) per il quale si sono aperte le porte del carcere a disposizione dell’ autorità giudiziaria. Di recente i Militari dell’Arma, almeno in altre due occasioni, erano intervenuti e avevano bloccato ladri che avevano messo a segno colpi ai danni di un’attività commerciale di Ospedalicchio operante nel settore fai da te. Maurizio Baglioni