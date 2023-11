Uccide un gatto a fucilate perché ha camminato sul cemento fresco: denunciato un uomo

Gualdo Tadino (Perugia), 14 novembre 2023 - Si è giustificato con i carabinieri forestali di Gualdo Tadino sostenendo di avere ucciso un gatto, sparandogli, “perché l'animale aveva camminato su una gettata di cemento fresca appena realizzata nella sua proprietà, danneggiandola”.

L’uomo è stato denunciato. Uccisione di animale ed esplosioni pericolose sono i reati che gli sono stati contestati. In base alla ricostruzione fornita dai carabinieri, il gatto è stato ucciso all'interno di un centro abitato ed è stato poi ritrovato morto, colpito da numerosi pallini di arma da fuoco, in un'area incolta in una frazione gualdese.

La proprietaria dell'animale ha quindi formalizzato una denuncia contro ignoti. I militari sono riusciti a risalire al presunto autore dell'uccisione. Dai riscontri è emerso che il gatto era stato ferito mortalmente, riferiscono sempre gli investigatori, da un colpo di fucile sparato da distanza ravvicinata. I militari hanno anche proceduto ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro cautelare delle tre armi da fuoco e delle oltre 500 cartucce detenute dal presunto autore del fatto, tutto regolarmente denunciato.

Maurizio Costanzo