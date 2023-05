"Tuo nipote è nei guai: dammi denaro e gioielli". Ma è una truffa

Spoleto, 15 maggio 2023 - "Tuo nipote è nei guai... per impedire conseguenze spiacevoli consegna denaro e gioielli ad un suo collaboratore...". E' una truffa, ma la poveretta persa dal panico esegue la disposizione e consegna al sedicente collaboratore tutto l'oro e i gioielli in suo possesso per un valore di circa 5mila euro.

E' successo ad una spoletina, che dopo aver consegnato il denaro e gli oggetti allo sconosciuto, ha perso subito le tracce del malvivente. È stato quando la vittima si è resa conto di essere stata raggirata che ha avvisato il cognato, il quale ha immediatamente chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Gli agenti hanno tranquillizzato la donna (che comunque nonostante l'agitazione non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari) e hanno raccolto tutti gli elementi utili per le indagini, invitando la vittima a recarsi agli uffici della Questura per formalizzare la denuncia. Sono tutt'ora in corso gli accertamenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico finalizzati all'individuazione dell'autore della truffa.