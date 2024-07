Traffico di droga: sgominata organizzazione internazionale. Coinvolta anche Perugia

Perugia, 2 luglio 2024 - E' coinvolta anche Perugia nel maxi blitz antidroga condotto oggi all'alba dai carabinieri del Ros. Si tratta di un traffico internazionale che ha impegnato anche alcune intelligence di alcuni paesi stranieri tra cui Spagna, Germania, Belgio e Ucraina. In particolare, si sta dando esecuzione a 14 misure cautelari emesse dai gip dei tribunali di Teramo e L’Aquila su richiesta della Dda del capoluogo abruzzese e della procura della Repubblica di Teramo.

Secondo l’accusa "le persone fermate sarebbero, a vario titolo, responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, operante nel territorio nazionale, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina.

Per la Dda dell’Aquila la struttura organizzata era dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, acquistate in Spagna e trasportate in Italia.