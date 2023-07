Volley superlega. "Innamorati... sempre di più»: così la Sir Susa Vim lancia la campagna abbonamenti

PERUGIA – Lo slogan scelto è ’Innamorati... sempre di più’. Comincia oggi la campagna abbonamenti della Sir Susa Vim Perugia con precedenza alla prelazione per i vecchi abbonati della stagione scorsa. Unica la formula prevista dalla società bianconera, l’abbonamento total che darà diritto a vedere tutte le partite casalinghe di superlega compresi i play-off, i quarti di finale di coppa Italia, per un massimo di ventuno gare. Gli abbonamenti stagionali saranno in vendita online direttamente dal sito vivaticket.it e nei suoi punti vendita. La prelazione durerà fino alla mezzanotte di domenica 31 luglio, da mercoledì 2 agosto sarà aperta la vendita libera. Il prezzo non comprende i costi di prevendita e le commissioni: tribuna vip centrale 720 euro; tribuna vip laterale 560 euro; distinti centrali e laterali 440 euro; gradinate secondo anello centrale 250 euro; gradinate secondo anello laterale e curva San Marco 230 euro; spicchi 150 euro. La curva ’Stefan Vujevic’ è riservata ai Sirmaniaci. La vendita effettiva degli abbonamenti nei settori A-B-C-D (denominati spicchi) sarà possibile solo al momento dell’effettiva realizzazione ed omologa da parte degli organi competenti. Ecco i prezzi dei singoli biglietti suddivisi in base al settore del palasport ed all’eventuale riduzione. tribuna vip centrale 48 euro; tribuna vip laterale 43 euro; distinti centrali e laterali 35 euro; gradinate secondo anello centrale 24 euro; gradinate secondo anello laterale e curva San Marco 22 euro; spicchi 16 euro.

Alberto Aglietti