Volley serie a2/f. Bartoccini, la soddisfazione di Braida

PERUGIA - Nella serie A2 femminile è tornata a vincere la Bartoccini Fortinfissi Perugia che a Padova ha compiuto il percorso netto, ma è servito il turnover stavolta. La palleggiatrice Federica Braida: "Sono contenta di aver dato il mio contributo in questa partita complicata visto che arrivavamo dalla sconfitta con Busto Arsizio. Abbiamo reagito bene, anche nell’ultimo set quando siamo entrate tutte noi dalla panchina. Abbiamo reagito di squadra e di carattere. Ora abbiamo due gare in casa in cui il calore del pubblico ci aiuterà a tornare in forma. Non dobbiamo sottovalutare né Soverato, né Pescara". Così la schiacciatrice Dayana Kosareva: "Sono molto felice, dovevamo ritrovare le nostre sicurezze in campo. Sapevamo che Padova in casa era molto più solida e forte rispetto alla partita d’andata. Sono soddisfatta nonostante qualche incertezza, mi piace soprattutto il fatto che non abbiamo lasciato andare il terzo set. Ora ci aspettano due partite interne importanti".