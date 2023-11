Verona battuto 2-0. Riconquistata la vetta in classifica

TERNI - La Ternana Women riprende subito la marcia battendo 2-0 l’Hellas Verona e tornando in vetta. Al ’Moreno Gubbiotti’ di Narni il team di Fabio Melillo reagisce nel modo migliore alla sconfitta di Parma, passando in vantaggio al 5’ con un autorete di Meneghini che devia un colpo di testa di Wagner su cross di Tarantino. Ci sono poi occasioni per Wagner e Vigliucci, tra le quali si segnala una conclusione in contropiede della squadra ospite con Bison che trova l’ottima risposta di Ghioc. Hellas pericoloso anche in avvio di ripresa con Lotti, ma al 12’ arriva il 2-0 siglato da Lombardo con un preciso rasoterra dal limite dopo una bella azione di Tarantino. Al 25’ una grande parata della Shore nega il 3-0 a Porcarelli. Al comando della Serie B la Ternana a quota 21 è affiancata dalla Lazio e dal Cesena che ha vinto 2-0 in casa dei biancocelesti. A -2 c’è il Parma, a -3 il Genoa. Nel prossimo turno le rossoverdi saranno di nuovo impegnate in casa, contro il Brescia. A.A