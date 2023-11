Unicusano pareggia. Bene Grifoni e Gatdch

Non trova il quarto successo su quattro l’Unicusano Futsal Ternana, che pareggia con Kappabi. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con De Michelis. Risponde il Kappabi con un uno-due micidiale da parte di Pizzo e Rossi. Pareggia la Ternana con Jodas. Torna in vantaggio il Kappabi con Gomez, ancora una volta da palla inattiva, questa volta da calcio d’angolo. Prima dell’intervallo riesce a pareggiare L’Unicusano con una gran bordata di Sachet che si infila sul secondo palo. La squadra di casa passare in vantaggio con De Michelis, ma si fa raggiungere e superare dai gol di Nunzi e Pizzo, 4-5 per il Kappabi. Il pareggio 5-5 finale, arriva con un eurogol di Jodas.

Unicusano Ternana: Fagotti, Corpetti, Sachet, Jodas, De Michelis, F. Almadori, N.Almadori, Capotosti, Persichetti, Mariani, Mingioni, Romagnoli. All. Pellegrini.

In Serie B Per la Gatdch è la prima vittoria in campionato. Torna al gol Introppico, segna Ginocchietti, marcatura anche per capitan Aouad e Mazzoli. Gatch che si porta a 5 punti e nella prossima gara affronterà in trasferta i Cerreto d’Esi. I Grifoni fanno quattro su quattro e volano primi in solitaria a quota 12 punti dopo il 2-8 procurato in trasferta contro il Macerata. A trascinare la squadra è Hachimi con una tripletta. Ancora in gol Alunni Santoni, Angelucci e Giorgetti. Arrivano le prime marcature anche per Metelli e Verre.

Serie C1. Quinta giornata che si apre con lo scontro al vertice tra CLT e Rieti (6-2), con i padroni di casa che escono vittorioso e agganciano la vetta grazie ai cinque gol di Skendo. Vince anche il Lidarno contro il Norcia (6-1), così come il San Martino in trasferta contro il Cannara (1-3) ancora a secco di punti. Seconda vittoria di fila per il Montegabbione ai danni del Corciano (9-11), e seconda vittoria anche per l’Orvieto che beffa nei secondi finale il Ducato Spoleto (2-3). Vttoria del Gubbio Burano sul CTS Grafica (3-2) che porta la squadra eugubina a quota 12 in vetta insieme a CLT e Rieti.